16:24 26.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100177375:mysnichenko

Некоторые города Киевщины могут остаться зимой без отопления

На сегодняшний день для 19-ти теплоснабжающих предприятий Киевщины отсутствуют подтвержденные объемы газа.

Некоторые города Киевщины могут остаться зимой без отопления

Так, для некоторых населенных пунктов области нет подтвержденных объемов газа - от "Нафтогаза Украины". По этой причине 19-ть теплоснабжающих предприятий региона лишаются газа. Такие данные распространила пресс-служба данной компании.

В ПАО "Киевоблгаз" отсутствуют юридические основания для распределения природного газа данным потребителям. В особенности - обострилась ситуация со снабжением соответствующими объемами газа предприятий ТКЭ - предприятия УЖКХ город Славутич; "Яготинтепломережа"; "Тетиевтепломережа"; "УкрОпт Мастер-Энерго" в селе Коцюбинское.

Как сообщал УРА-Информ, сезон отопления стартовал в Николаеве.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив