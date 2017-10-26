Некоторые города Киевщины могут остаться зимой без отопления

Так, для некоторых населенных пунктов области нет подтвержденных объемов газа - от "Нафтогаза Украины". По этой причине 19-ть теплоснабжающих предприятий региона лишаются газа. Такие данные распространила пресс-служба данной компании.

В ПАО "Киевоблгаз" отсутствуют юридические основания для распределения природного газа данным потребителям. В особенности - обострилась ситуация со снабжением соответствующими объемами газа предприятий ТКЭ - предприятия УЖКХ город Славутич; "Яготинтепломережа"; "Тетиевтепломережа"; "УкрОпт Мастер-Энерго" в селе Коцюбинское.

Как сообщал УРА-Информ, сезон отопления стартовал в Николаеве.