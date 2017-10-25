Водителя Volkswagen рассказал свою версию аварии в Харькове

Внедорожник выскочил на перекресток внезапно, из ниоткуда. Об этом говорится в официальном заявлении второго участника смертельной аварии в Харькове, водителя автомобиля Volkswagen Touareg, 49-летнего Геннадия Дронова.

Его заявление в среду утром, 25 октября, на своей страничке в Facebook опубликовал адвокат Сергей Перепелица. В заявлении, в частности, сказано, что Дронов не видел и не мог видеть машину, поскольку Lexus вылетел на перекресток с бешеной скоростью.

Его не было, когда я начинал движение, а с того момента, до столкновения прошли считанные секунды, – заявил Дронов, добавив, что он выезжая на перекресток улицы Сумской и переулка Мечникова и двигался он на зеленый сигнал светофора. Я убедился в безопасности переезда улицы Сумской, смотрел по сторонам, и во время этого – автомобиля Lexus не было в поле зрения.

После чего, я начал движение к перекрестку уже сосредоточившись на пешеходном переходе через переулок Мечникова. Все случилось так быстро, что я даже не сразу понял, что произошло, - пояснил водитель Volkswagen.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 октября в центре Харькова произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек и шестеро пострадали.

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