16:22 25.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине с завтрашнего дня увеличат штрафы за парковку на местах инвалидов

В Украине с четверга, 26 октября, ужесточат ответственность за парковку в местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.

В Украине с завтрашнего дня увеличат штрафы за парковку на местах инвалидов

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По словам главы полиции, с завтрашнего дня вступает в действие закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью".

Для полиции сейчас важным будет внесение определенных изменений в дорожное движение. Также определение мест для парковки и установки предупредительных знаков.

"Это еще не сделано, но хочу заверить мы сделаем это очень быстро", - отметил Князев.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", американская транснациональная публичная корпорация Google обжаловала в Европейском суде решение Еврокомиссии о взыскании рекордног штрафа в сумме 2,42 миллиарда евро.


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