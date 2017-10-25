10:59 25.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд арестовал задержанную в Киеве журналистку из Казахстана

Святошинский суд города Киева в среду утром 25 октября, арестовал казахстанскую журналистку Жанар Ахмет на 18 дней.

Суд арестовал задержанную в Киеве журналистку из Казахстана

Вместе с тем, с учетом уже проведенного в СИЗО времени, журналистка должна быть в следственном изоляторе еще 15 дней. Как сообщил адвокат журналистки Владислав Грищенко, защита намерена обжаловать это решение, поскольку считает, что судья незаконно привлекла к делу справку о том, что Ахмет отказано в предоставлении статуса беженца.

Он также заверил, что Ахмет после решения суда объявила голодовку.

Таким образом, согласно процедуре, в течение 18 дней власти Казахстана должны направить запрос об экстрадиции и украинская сторона должна будет принять решение.

Напомним, власти Казахстана инкриминирует журналистке статью 177 Уголовного кодекса - то есть, мошенничество. Защита настаивает на том, что журналистка уже была на родине осуждена по этой статье и повторное наказание будет незаконным.

Как сообщал УРА-Информ, 21 октября в Киеве полиция задержала журналистку из Казахстана Ахмет, которая находится в розыске Интерпола.


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