Суд арестовал задержанную в Киеве журналистку из Казахстана

Вместе с тем, с учетом уже проведенного в СИЗО времени, журналистка должна быть в следственном изоляторе еще 15 дней. Как сообщил адвокат журналистки Владислав Грищенко, защита намерена обжаловать это решение, поскольку считает, что судья незаконно привлекла к делу справку о том, что Ахмет отказано в предоставлении статуса беженца.

Он также заверил, что Ахмет после решения суда объявила голодовку.

Таким образом, согласно процедуре, в течение 18 дней власти Казахстана должны направить запрос об экстрадиции и украинская сторона должна будет принять решение.

Напомним, власти Казахстана инкриминирует журналистке статью 177 Уголовного кодекса - то есть, мошенничество. Защита настаивает на том, что журналистка уже была на родине осуждена по этой статье и повторное наказание будет незаконным.

Как сообщал УРА-Информ, 21 октября в Киеве полиция задержала журналистку из Казахстана Ахмет, которая находится в розыске Интерпола.