Представителей Меджлиса отправили в Анкару

Об этом сообщил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

По его словам, Чийгоза и Умерова сначала привезли в Симферополь, затем самолет забрал их в Анапу, а около часа назад самолет с представителями Меджлиса крымскотатарского народа отправился в Анкару.

Этот обмен стал возможным благодаря договоренностям, достигнутым во время визита президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в Украину.

О том, что Умеров и Чийгоз летят в Анкару также сообщил адвокат Марк Фейгин.

"Ильми Умеров спасен. Он летит в Анкару. Вместе с Ахтемом Чийгозом", - написал Фейгин в Facebook.

Напомним, 11 сентября, "верховный суд" Крыма приговорил к восьми годам заключения в колонии заместителя председателя Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза.

А зампредседателя Меджлиса Ильми Умерова задержали в Крыму еще в мае 2016 года. Вскоре следователи ФСБ России возбудили против Умерова уголовное дело. Его обвиняли по статье о терроризме.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Европейском союзе считают дело Ильми Умерова специально сфабрикованным. В Организации Объединенных Наций не будут признавать аннексию Крыма и востока Украины. В комитете по правам человека считают приговор Умерову необоснованным, а сам суд предвзятым.