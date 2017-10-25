НАБУ объявило подозрение Мартыненко по делу "Энергоатома"

Национальное антикоррупционное бюро сегодня также сообщило о подозрении и руководителю структурного подразделения предприятия, который по мнению Бюро является сообщником Мартыненко. Как сказано в сообщении НАБУ, Мартыненко в сговоре с еще тремя лицами организовал коррупционную схему, чем нанес ущерб государству в размере 6,4 миллионов евро.

При этом в Бюро утверждают, что участники группы в 2008-2012 годах создали условия для проведения ряда тендеров, на которых победила чешская компания "Škoda JS". Ее фактическим владельцем является российское предприятие "Объединенные машиностроительные заводы". Компания победила на тендерах, завысив на указанную сумму ценовые предложения, которые в отдельных случаях составляли до 20% от стоимости оборудования.

В настоящее время следствие еще продолжается и устанавливается местонахождение других предполагаемых участников группировки, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Мартыненко проиграл суд в Швейцарии по коррупционному делу. В частности, Федеральный суд Швейцарии отклонил требования экс-депутата о запрете передачи информации украинскому следствию.