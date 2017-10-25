12:49 25.10.2017 | Общество | Новости
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Боевики ИГИЛ оседают в Европе, - СМИ

Поражение террористов организации "Исламское государство" в Сирии и Ираке заставляет боевиков возвращаться в родные страны.

Боевики ИГИЛ оседают в Европе, - СМИ

Как передает Deutsche Welle, более пяти с половиной тыс боевиков уже выехали в страны южной Европы, часть из них все также мечтает о создании всемирного халифата, который пропагандирует ИГ.

Многие "солдаты удачи", которые зарабатывали воюя на стороне боевиков часто попадают за решетку, однако это не решает проблему с угрозой новых вспышек терроризма по всей Европе.

Кстати, начиная с 2014 года в "Исламское государство" вступили около 40 тыс иностранцев из 110 стран мира. Наибольшее количество представителей прибыло из России.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно вооруженные силы Ирака ликвидировали последние очаги сопротивления боевиков в городе Тель-Афар.


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