17:40 24.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО задержан информатор "ЛНР"

Работники СБУ провели задержание в зоне АТО информатора т.н. "министерства госбезопасности ЛНР".

В зоне АТО задержан информатор

Такие данные распространила пресс-служба СБУ. Согласно данным – женщина-информатор в ходе визита на оккупированные территории оказалась поймана террористами. Ей было предъявлено сфальсифицированное обвинение в подготовке против "молодой республики" диверсий.

С целью же снятия "обвинений" террористы предложили этой женщине вернуться на контролируемую Украиной территорию Луганщины и начать сбор данных про силовиков АТО. Женщина затем не раз выходила с куратором на связь и передавала данные.

Как сообщал УРА-Информ, одного из информаторов "ДНР" приговорили к 3,5 годам заключения.


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