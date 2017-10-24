В зоне АТО задержан информатор "ЛНР"

Такие данные распространила пресс-служба СБУ. Согласно данным – женщина-информатор в ходе визита на оккупированные территории оказалась поймана террористами. Ей было предъявлено сфальсифицированное обвинение в подготовке против "молодой республики" диверсий.

С целью же снятия "обвинений" террористы предложили этой женщине вернуться на контролируемую Украиной территорию Луганщины и начать сбор данных про силовиков АТО. Женщина затем не раз выходила с куратором на связь и передавала данные.

Как сообщал УРА-Информ, одного из информаторов "ДНР" приговорили к 3,5 годам заключения.