Во Львове возобновлен сезон отопления

Коммунальщики города утром начали восстанавливать подачу тепла в жилые дома, а также тепло направлено бюджетные учреждения и прочим местным потребителям. Такие данные распространили в пресс-службе Львовского горсовета.

Так, 23-го октября начато восстанавление подачи отопления в жилые дома, а также в бюджетные учреждения. Процесс восстановления идет сейчас спокойно, никаких проблем нет. Рассчитывают уже за день обеспечить теплом всех потребителей – уточнили в "Львовтеплоэнерго".

Как сообщал УРА-Информ, ранее про условия включения в Украине отопления рассказал В. Гройсман.