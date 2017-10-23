11:33 23.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове возобновлен сезон отопления

С сегодняшнего дня – 23-го октября - во Львове был возобновлен отопительный сезон. 

Во Львове возобновлен сезон отопления

Коммунальщики города утром начали восстанавливать подачу тепла в жилые дома, а также тепло направлено бюджетные учреждения и прочим местным потребителям. Такие данные распространили в пресс-службе Львовского горсовета.

Так, 23-го октября начато восстанавление подачи отопления в жилые дома, а также в бюджетные учреждения. Процесс восстановления идет сейчас спокойно, никаких проблем нет. Рассчитывают уже за день обеспечить теплом всех потребителей – уточнили в "Львовтеплоэнерго".

Как сообщал УРА-Информ, ранее про условия включения в Украине отопления рассказал В. Гройсман.


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