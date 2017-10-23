Тайфун в Японии убил два человека и 90 травмировал - ВИДЕО

90 человек получили травмы, связанные со штормом. Как сообщает Kyodo News, в префектуре Вакаяма на главном японском острове Хонсю пропал без вести 82-летний пенсионер, дом которого был разрушен оползнем. Кроме того, в городе Фукуока 63-летний местный житель был раздавлен строительными лесами, сбитыми шквалистым ветром.

Вместе с тем сейсмологи сообщают, что скорость тайфуна достигает 216 километров в час.

При этом синоптики предполагают, что стихия может стать причиной появления опасных оползней и наводнений. Западную часть страны уже накрыло сильными дождями.

Местные власти по состоянию на утро понедельника, 23 октября, вынуждены были провести эвакуацию людей из прибрежных районов. Стихийное бедствие также нарушило график движения поездов. На острове отменены 300 авиарейсов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на южное побережье Японии в воскресенье, 22 октября, обрушился айфун "Лан". Сейсмологи уже классифицировали его, как тропический шторм четвертой категории.