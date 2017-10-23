Среди пострадавших от тайфуна в Японии украинцев нет - МИД

Как заявил журналистам начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, по информации, которую предоставляет консул, украинцев среди пострадавших нет.

Вместе с тем украинское консульство сейчас проверяет данную информацию, заверили в украинском МИДе.

Напомним, в Японии, где бушует тайфун "Лан", уже погибли, как минимум пять человека. 90 человек получили травмы, связанные со штормом.

Как сообщал УРА-Информ, в префектуре Вакаяма на главном японском острове Хонсю пропал без вести 82-летний пенсионер, дом которого был разрушен оползнем. Кроме того, в городе Фукуока 63-летний местный житель был раздавлен строительными лесами, сбитыми шквалистым ветром.