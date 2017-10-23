СИЗО, в котором будет находиться Зайцева - ФОТО

Об этом сообщают местные СМИ.

Отметим, в здании изолятора совсем недавно был сделан косметический ремонт. Теперь он выглядит очень ухоженным и даже "гламурным" - из-за розового фасада и комнат. В СИЗО даже оборудована комната психоэмоциональной разгрузки.

Кроме того, заключенные и осужденные размещены в камерах режимных корпусов, общее количество спальных мест - около 3600. На территории СИЗО работают учебно-производственные мастерские, в которых заключенные имеют возможность приобретать навыки по различным специальностям.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярный украинский блогер Владимир Попов рассказал пользователям социальных сетей, почему девушка-убийца в жуткой аварии в Харькове Елена Зайцева не должна нести наказание.