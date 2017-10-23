Синоптики на Закарпатье объявили штормовое предупреждение

В связи с чем синоптики объявили в регионе штормовое предупреждение. Как сказано в сообщении Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, сегодня утром и днем ​​на большей части территории Закарпатской области ожидаются сильные дожди.

Местами порывы северного ветра могут достигать 15-20 метров на секунду. На реках области возможны подъемы уровней воды на 0,2-1 метра в пределах коренных берегов.

Ночью и утром также на большей части территории Закарпатья наблюдался густой туман во время которого видимость упадет до 200-500 метров, в некоторых местах до 50-100 метров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики сообщают, что в понедельник западную часть Украины зальют дожди, а столбики термометров местами опустятся до минусовых отметок. В остальных областях осадков не прогнозируют, однако ожидается резкое понижение температуры.

Так, на Киевщине, Черниговщине, в Сумской и Харьковской областях ночью ожидают заморозки. Ветер юго-западный, 5-10 метров на секунду. Теплее будет в южных областях, там днем воздух прогреется даже до 14 градусов тепла.