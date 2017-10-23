10:34 23.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100176951:Polishuk

Новый глава Конституционного суда будет избран 2 ноября

Конституционный Суд Украины в понедельник, 23 октября, назначил дату выборов председателя суда.

Новый глава Конституционного суда будет избран 2 ноября

Как сказано на официальном сайте КС выборы назначены на 2 ноября. По данным ведомстве выборы запланированы на десять часов утра четверга.

Напомним, в мае текущего года Конституционный суд не смог на выборах избрать председателя суда, так как претендентам не хватило большинства голосов.

Как сообщал УРА-Информ, нынешний судья КС Виктор Кривенко приступил к обязанностям главы Конституционного суда Украины 6 июня. Он был назначен судьей КС 13 ноября 2015 года на съезде судей. До этого он был судьей Верховного суда.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив