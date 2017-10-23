Новый глава Конституционного суда будет избран 2 ноября

Как сказано на официальном сайте КС выборы назначены на 2 ноября. По данным ведомстве выборы запланированы на десять часов утра четверга.

Напомним, в мае текущего года Конституционный суд не смог на выборах избрать председателя суда, так как претендентам не хватило большинства голосов.

Как сообщал УРА-Информ, нынешний судья КС Виктор Кривенко приступил к обязанностям главы Конституционного суда Украины 6 июня. Он был назначен судьей КС 13 ноября 2015 года на съезде судей. До этого он был судьей Верховного суда.