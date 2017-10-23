13:56 23.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Луганщине выявлено 1,2 тысячи литров российского топлива

Сотрудники Госфискальной службы провели изъятие 1200 литров доставленного из России бензина.

На Луганщине выявлено 1,2 тысячи литров российского топлива

Так, был выявлен бензин А-92 – на незаконной заправке Луганщины. Такие данные распространила пресс-служба ГУ ГФС региона. Выяснилось, что житель н.п. Рубежное постоянно торговал бензином. Топливо было привезено из России и продавалось без разрешительных документов.

В ведомстве также отметили, что касательно нарушителя уже был составлен админпротокол - по части первой статьи 164 КУоАП. 1200 литров топлива примерной стоимостью 28 тысяч гривен уже изъяли – до судебного решения.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине объемы потребления бензина сократились.


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