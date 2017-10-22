Саперы в Калиновке изъяли почти 3 тыс. взрывоопасных предметов

В данный момент уже обследовано на наличие взрывоопасных предметов 28 тыс. 337 га территории, всего с начала выполнения работ получено и выполнено 465 заявок от населения по выявлению взрывоопасных предметов.

По словам сотрудникоа ГСЧС, всего к ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 765 человек и 163 единицы техники. Вместе с тем для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации также привлечены два пожарных танка, две инженерные машины разграждения, один БАТ-2 Минобороны Украины.

"Сейчас проводится очистка местности от взрывоопасных предметов в 2-километровой зоне вокруг арсенала", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Святошинском районе изъято большое количество боеприпасов. Так, житель Киева организовал целый бизнес по продаже боеприпасов - под видом работы интернет-магазина по торговле военными аксессуарами. Мужчина продавал оружие клиентам со всей Украины.