Правоохранители вручат Зайцевой измененное подозрение

Об этом на брифинге сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Чиж.

По словам главы полиции, было установлено, что у подозреваемой были в организме наркотические средства, в результате чого готовиться измененный проект подозрения.

В нем будет указано что водитель Зайцева находилась в состоянии наркотического опьянения.

На смену квалификации статьи это не повлияет, потому что наличие наркотических средств - только отягчающее обстоятельство.

"Мы проверяем лекарства, которые ей предоставлялись, опрашиваем врачей, поданы соответствующие запросы", - добавил Чиж.

Напомним, Киевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемой в совершении ДТП в центре Харькова, в которой погибли пять человек, Елене Зайцевой.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", адвокат Елены Зайцевой, которую подозревают в совершении смертельного ДТП в центре Харькова, Юлия Козырь. Считает подозрение прокуратуры необоснованным и попросила Киевский районный суд Харькова выбрать подзащитной меру пресечения в виде домашнего ареста.