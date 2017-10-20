Студентов Кембриджа начали предупреждать о насилии в пьесах Шекспира

В Британии в Кембриджском университете студентов начали предупреждать о наличии сцен домогательства и сексуального насилия в пьесах Уильяма Шекспира. Об этом передает издание The Guardian.
В расписании занятия, посвящённые произведениям поэта, стали помечать специальным символом — красным треугольником с восклицательным знаком внутри. Так маркируют лекции с "материалом, который может показаться студентам неприятным".
Преподаватели Кембриджа недовольны инициативой. Они считают, что нужно "готовить студентов к реальной жизни, а не опекать их в течение трёх лет".
Также нововведение раскритиковал руководитель Шекспировского фестиваля в Кембридже Дэвид Крилли.
"Если студент курса английской литературы не знает, что "Тит Андроник" содержит сцены насилия, то ему нечего делать на этом курсе", - заявил Крилли.
Из-за поднявшейся критики в пресс-службе вуза отметили, что данная инициатива не обязательна. Учителя сами принимают решение, нужно ли предупреждать студентов о таком содержании пьес.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ",14 студентов на Луганщине были недавно доставлены в больницу с пищевым отравлением. Так, прокуратура Луганской области следит за ходом расследования производства, которое было открыто по факту массовог отравления студентов - в Старобельском районе.