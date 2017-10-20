Студентов Кембриджа начали предупреждать о насилии в пьесах Шекспира

В расписании занятия, посвящённые произведениям поэта, стали помечать специальным символом — красным треугольником с восклицательным знаком внутри. Так маркируют лекции с "материалом, который может показаться студентам неприятным".

Преподаватели Кембриджа недовольны инициативой. Они считают, что нужно "готовить студентов к реальной жизни, а не опекать их в течение трёх лет".

Также нововведение раскритиковал руководитель Шекспировского фестиваля в Кембридже Дэвид Крилли.

"Если студент курса английской литературы не знает, что "Тит Андроник" содержит сцены насилия, то ему нечего делать на этом курсе", - заявил Крилли.

Из-за поднявшейся критики в пресс-службе вуза отметили, что данная инициатива не обязательна. Учителя сами принимают решение, нужно ли предупреждать студентов о таком содержании пьес.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ",14 студентов на Луганщине были недавно доставлены в больницу с пищевым отравлением. Так, прокуратура Луганской области следит за ходом расследования производства, которое было открыто по факту массовог отравления студентов - в Старобельском районе.