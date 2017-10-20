Полиция просит митингующих убрать палатки с Грушевского

По словам Крищенко, правоохранителям удалось восстановить движение на большей части улиц в районе Верховной Рады, периодически полиция проверяет автомобили, однако протестующие продолжают блокировать Грушевского.

Крищенко просит организаторов митинга начать сворачивание палаточного городка и для удобства жителей Киеве переместиться в Мариинский парк. На данный момент проводятся переговоры, однако в случае если протестующие не пойдут на компромисс, тогда полиция вынуждена будет использовать иные рычаги влияния.

Правоохранители пока остаются обеспечивать порядок в этом районе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно генеральный прокурор Юрий Луценко заверил, что палатки перед Радой сносить не будут.