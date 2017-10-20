15:49 20.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донетчине заочно осудят командира "ДНР"

Прокуратура Донетчины уже направила в суд обвинительный акт касательно руководства боевиков.

На Донетчине заочно осудят командира

Так, в суд был направлен акт касательно руководства боевиков Донбасса. Такие данные распространила пресс-служба прокуратуры Донетчины. Известно, что заочно станут судить главу "отряда" Легион ", а также по совместительству" и депутата " организации "ДНР".

Известно также, что во время проведения досудебного расследования выяснилось, что в августе 2014 г. 35-летний житель Донетчины добровольно решил вступить в состав организации "ДНР", став там командиром вооруженного формирования. Под его руководством отряд вел военные действия с силовиками АТО.

Как сообщал УРА-Информ, сотрудники СБУ ранее задержали террориста из бригады "Пятнашка".


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