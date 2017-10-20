17:48 20.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ДТП в Харькове: защита обвиняет в аварии другое авто

Адвокат Елены Зайцевой, Юлия Козырь заявляет, что виновником аварии является автомобиль Volkswagen Tuareg, с которым перед наездом на людей столкнулся Lexus девушки.

ДТП в Харькове: защита обвиняет в аварии другое авто

Об этом она заявила сегодня, 20 октября, на заседании суда в Харькове.

По словам Козырь, видео с камер наблюдения свидетельствуют, что именно Tuareg врезался в Lexus, а не наоборот. Кроме того, утверждает юрист, Volkswagen начал движение на перекресток на желтый сигнал светофора.

Также, перед началом движения Tuareg стоял перед светофором, наехав на стоп-линию, что является нарушением.

"По этому поводу вопрос: почему сегодня на скамье подсудимых находится Зайцева Елена", - вопрошает юрист.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Харькове проходит суд над Еленой Зайцевой, которая в результате ДТП убила пять человек. Отметим, что в суд подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Также, было внесено ходатайство об аресте имущества.


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