ДТП в Харькове: Зайцевой временно запретили водить авто

Так, Елена Зайцева – подозреваемая в страшном ДТП 18-го октября в Харькове, не против того, что ей временно запретят водить авто. 20-го октября Киевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры про временный запрет Е. Зайцевой на управление авто. После вынесения решения суд удалился в комнату для совещаний.

Как сообщал УРА-Информ, виновницу смертельного ДТП в Харькове Е. Зайцеву арестовали на 60 дней – до 16 декабря 2017 года. Такая мера пресечения была избрана для девушки 20-го октября Киевским райсудом н.п. Харьков.