Россия еще на год продлила временное убежище Януковичу

Таким образом теперь он имеет право до 26 октября 2018 года находится на территории России. Как сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на слова адвоката Януковича Виталия Сердюка, управление по вопросам миграции главка МВД России по Ростовской области продлило срок действия свидетельства о предоставлении временного убежища Януковичу.

При этом, адвокат заверил, что Янукович не может вернуться в Украину, так как, по его мнению, украинские власти не в состоянии обеспечить ему безопасность.

Вместе с тем источник издания в полиции отметил, что никаких других документов для легального пребывания в России у бывшего президента Украины нет. Сведений о получении им российского гражданства, вида на жительство или общегражданского паспорта нет ни в одном из учетов МВД, - заверил источник, добавив, что место официальной регистрации Янукович также не менял. Он по-прежнему зарегистрирован в частном жилом доме на улице Еременко в Ростове-на-Дону.

Напомним, Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов протестующих на площади Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.

Как сообщал УРА-Информ, Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене на 19 октября в связи с тем, что адвокат до сих пор находится в командировке в России.