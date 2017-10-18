19:20 18.10.2017 | Общество | Новости
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В Мьянме продолжаются этнические чистки мусульман-рохинджа

Международная неправительственная организация Amnesty Internationa утверждает, что правительстве Мьянмы осознанно проводит насильственные репрессии против мусульман-рохинджа.

В Мьянме продолжаются этнические чистки мусульман-рохинджа

Об этом передает пресс-служба организации.

Согласно информации службы, только в первые две недели правительственные войска Мьянмы вынудили перебраться из штата Ракхайн к границе с Бангладешем более 530 тыс мужчин, женщин и детей из-за массовых убийств и поджогов домов этнического меньшинства мусульман.

В организации обвиняют руководство страны в совершении преступлений против человечества: убийства, насильственные перемещения людей, пытки, изнасилования, преследования, отказ предоставить продовольствие населению.

Такие результаты были опубликованы в отчете организации по свидетельствам более 120 очевидцев этих событий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Организации объединенных наций утверждает, что за последний месяц из Мьянмы в результате этнических чисток бежали 421 тыс мусульман-рохинджа.


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