В Чернобыльской зоне задержали две группы сталкеров - ФОТО

По словам полицейских, семеро граждан незаконно проникли в зону отчуждения вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма.

Первую группу сталкеров – четырех жителей Донецкой области в возрасте 23-28 лет – обнаружили в районе поселка Вильча.

Еще троих жителей Киевской и Винницкой области, 23-28 лет, задержали в районе пункта захоронения радиоактивных отходов Буряковка.

Полиция составила административные протоколы по ст. 46-1 о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Сталкерам грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Весной 2018 года в Украине может произойти Международная конференция по изменению климата. Министр настаивает на том, чтобы правительство приняло меры по созданию специальных структур контроля и обеспечения соблюдения основных правил по сохранению экосистем и зеленых зон.