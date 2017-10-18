В Чернобыльской зоне задержали две группы сталкеров - ФОТО

Сотрудники полиции в Чернобыльской зоне отчуждения задержали две группы сталкеров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области на своей странице в Facebook.
По словам полицейских, семеро граждан незаконно проникли в зону отчуждения вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма.
Первую группу сталкеров – четырех жителей Донецкой области в возрасте 23-28 лет – обнаружили в районе поселка Вильча.
Еще троих жителей Киевской и Винницкой области, 23-28 лет, задержали в районе пункта захоронения радиоактивных отходов Буряковка.
Полиция составила административные протоколы по ст. 46-1 о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
Сталкерам грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Весной 2018 года в Украине может произойти Международная конференция по изменению климата. Министр настаивает на том, чтобы правительство приняло меры по созданию специальных структур контроля и обеспечения соблюдения основных правил по сохранению экосистем и зеленых зон.