10:16 18.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100176527:nastya

В Чернобыльской зоне задержали две группы сталкеров - ФОТО

Сотрудники полиции в Чернобыльской зоне отчуждения задержали две группы сталкеров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области на своей странице в Facebook.

В Чернобыльской зоне задержали две группы сталкеров - ФОТО

По словам полицейских, семеро граждан незаконно проникли в зону отчуждения вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма.

Первую группу сталкеров – четырех жителей Донецкой области в возрасте 23-28 лет – обнаружили в районе поселка Вильча.

Еще троих жителей Киевской и Винницкой области, 23-28 лет, задержали в районе пункта захоронения радиоактивных отходов Буряковка.

Полиция составила административные протоколы по ст. 46-1 о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Сталкерам грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Весной 2018 года в Украине может произойти Международная конференция по изменению климата. Министр настаивает на том, чтобы правительство приняло меры по созданию специальных структур контроля и обеспечения соблюдения основных правил по сохранению экосистем и зеленых зон.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив