16:49 18.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стали известны правила приема абитуриентов в украинские ВУЗы на 2018 год

В 2018 году украинские выпускники смогут подать до семи заявок на вступление в университеты. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Юрий Рашкевич.

Стали известны правила приема абитуриентов в украинские ВУЗы на 2018 год

По его словам, абитуриенты смогут подать только семь электронных заявок на четыре специальности во время поступления. Подача заявлений на конкурсном предложении на места за средства сторонних лиц не ограничена.

Период регистрации заявок начинается со второго июля, а прием документов в университеты начнется с 12 июля и до 20 числа этого же месяца. Помимо экзаменов вступники будут обязаны проходить дополнительное собеседование или творческие конкурсы.

Вступительные экзамены проводятся с 21 по 26 июля. Собеседования проводятся с 21 по 23 июля.

Напомним, что только два года назад была введена практика подачи заявок в электронном варианте с помощью личного кабинета.

Как сообщалось в " УРА-Информ", в Минобразования сообщаили, что абитуриенты с Донбасса смогут поступать без аттестата и ЗНО.


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