На Донбассе во вторник погибли двое украинских военнослужащих

Боевики увеличили количество обстрелов, нарушая режим тишины. Всего противник 44 раза в течении суток открывал огонь по нашим позициям.

В результате таких действий двое украинских бойцов погибли. Еще четверо получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, украинская армия полностью контролирует ситуация. Силы АТО 38 раз отвечали врагу используя весь спектр пехотного вооружения.

Так, вечером боевики несколько часов били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям украинских войск у Авдеевки, шахты Бутовка, Новоселовки Второй, Троицкого и Майорской. Несколько раз враг применял стрелковое оружие на подступах к Пескам и Каменке. Около шести часов вечера вследствие минометного обстрела неподалеку Зайцево, погиб один украинский военнослужащий.

На приморском направлении "горячей точкой" остаются окраины Марьинки. Здесь вечером боевики вновь открыли огонь по укреплениям Вооруженных сил Украины, используя минометы , противотанковые гранатометы, стрелковое оружие.

К сожалению, в результате этого противостояния получили ранения двое бойцов украинской армии. Кроме того, в конце суток незаконные вооруженные формирования из 120-мм. минометов били по опорным пунктам украинской армии у Гнутово, а из 82-мм. на подступах к Лебединскому. Также вечером на приморском направлении получили ранения двое наших военных вследствие подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

На луганском направлении обстрелов было меньше. Однако у Новоалександровки боевики применяли минометы калибра 82, минометы и вооружения БМП. А под огонь стрелкового оружия врага попали позиции украинских войск у Крымского и Попасной.

Напомним, обстановка в районе проведения антитеррористической операции продолжает обостряться. Боевики сосредоточили свою активность на донецком направлении. За минувшие сутки противник 36 раз нарушили перемирие.