В Украину возвращается тепло

Лишь местами по северу и востоку возможны кратковременные дожди. Ветер северо-западный 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха минимальная ночью будет варьироваться в пределах 5-13 градусов тепла, а во второй половине дня максимум прогрева составит 14-23 градуса.

В Киеве сегодня синоптики осадков не обещают. Температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 15-17 градусов.

На западе Украины без осадков, ночью и утром местами туман. Ночная температура воздуха ночью не опустится ниже 7-13 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 16-21 градуса, в Прикарпатье и Закарпатье до 24 градусов тепла.

На севере Украины также сухою Ночью будет от 5 до 12 теплых градусов. Днем потеплеет до 14-19 градусов.

В центре страны во вторник без осадков. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов со знаком плюс. Днем будет от 14 до 20 теплых градусов.

На востоке Украины ясно, сухо и тепло. Ночью термометры покажут от 3 до 9 теплых градусов. Днем потеплеет до 13-18 градусов.

На юге Украины сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью удержится в пределах 8-13 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 17-24 градусов.

В Крыму также осадков не предвидится. Ночью термометры покажут от 8 до 12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 19-24 градусов.