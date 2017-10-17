16:18 17.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Луганщине изъяли наркотиков на 15 миллионов гривен

Следователи из Северодонецкого полицейского отдела под руководством местной прокуратуры провели изъятие у 40-летнего жителя г. Лисичанска наркотиков.

На Луганщине изъяли наркотиков на 15 миллионов гривен

Так, у жителя указанного города изъяли наркотиков стоимостью около 15 миллионов гривен. Об этом при помощи Facebook рассказала недавно пресс-секретарь ГУ ЧП Луганской области – Т. Погукай.

Согласно ее словам – следователи из Северодонецкого отдела под процессуальным руководством прокуратуры и оперативники уголовного розыска обнаружили и изъяли у 40-летнего мужчины 12,5 килограмма сушеного каннабиса, а также 938 кустов конопли и марихуану.

Как сообщал УРА-Информ, в Умани партия наркотиков была изъята у хасида.


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