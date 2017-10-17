11:42 17.10.2017 | Общество | Новости
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Европейские города усилят меры по противодействию терактам

Еврокомиссия утверждает, что большинство европейских городов обязано усилить борьбу с угрозой террористических атак на местном и региональном уровне.

Европейские города усилят меры по противодействию терактам

Об этом передает DW.

Согласно информации комиссии, в Брюсселе предлагают открыть специальные форумы, на которых смогут собираться представители разных регионов, а также предприниматели и операторы спортивных и торговых центров.

Еврокомиссия еще раз напомнила, что террористы чаще всего для своих атак выбирают общественные места, пешеходные зоны, достопримечательности, транспортные и торговые центры, концертные залы и места общего пользования в городе.

В ведомстве предупредили о возможности перехода террористов к новым методам атак с использованием химического оружия и взрывчаток на дронах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на днях Совет безопасности ООН принял заявление об осуждении теракта в столице Сомали – Могадишо, в результате которого погибли 276 человек.


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