09:20 16.10.2017 | Общество | Новости
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ВМС США и Южной Кореи начинают совместные учения

С сегодняшнего дня, 16 октября, военно-морские силы США и Южной Кореи начинают совместные военные учения у берегов Корейского полуострова в Японском и Желтом морях. 

ВМС США и Южной Кореи начинают совместные учения

Об этом сообщают в пресс-службе 7-го оперативного флота ВМС США.

Отметим, что учения продлятся до 26 октября в которых  примут участие две ударные атомные подводные лодки США. К примеру, от ВМС США в учениях будут задействованы авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем "Рональд Рейган" и ракетные эсминцы "Стэтхэм" и "Мастин".

При этом авианосная группа будет действовать вблизи берегов Северной Кореи в Японском море, а ракетные эсминцы "Стэтхэм" и "Мастин" - в Желтом море.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел считает, что совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" - это пробный сценарий подготовки к полноценной войне.

По словам Павела, альянс будет делать все возможное, чтобы вновь наладить военное сотрудничество с Россией, однако ее агрессивная позиция на геополитической арене только мешает дискуссии.


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