В зоне АТО за сутки потерь среди силовиков не было

В зоне проведения на востоке страны АТО за сутки незаконные формирования 23 раза нарушали установленное ранее перемирие, украинские же силовики 21 раз открыли огонь в ответ. При этом среди украинских защитников потерь за сутки не зафиксировано.

Такие данные распространил пресс-центр штаба АТО - в социальной сети Facebook. За сутки враг не использовал минометы и иное тяжелое вооружение. Однако оккупационные войска продолжили проводить обстрелы позиций армии Украины, активизировавшись на Приморском, а также Луганском направлениях – в основном.

Как сообщал УРА-Информ, боевики продолжают удерживать в плену 152 украинца.