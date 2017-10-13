В Украине в пятницу будет дождливая, но все еще теплая погода

Температура воздуха существенно не изменится, лишь на западе и севере страны дневная температура немного снизится. На больше части территории страны ожидается временами небольшой, днем в восточных областях умеренный дождь, лишь ночью в южной части страны - без осадков.

Ветер западный, 7-12 метров на секунду, на западе страны отдельные порывы 15-20 метро на секунду. Температура воздуха днем составит 12-17 градусов тепла.

В Киеве сегодня небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 9-11 теплых градусов. Днем будет от 11 до 13 градусов со знаком плюс.

На западе Украины местами небольшой дождь. Ночная температура воздуха не изменится и составит 6-11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 9-16 градусов.

На севере страны также возможен небольшой дождь. Ночью термометры покажут от 6 до 12 теплых градусов. Днем будет от 9 до 14 градусов выше нуля.

В центре небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11-18 градусов.

На востоке Украины в пятницу небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов со знаком плюс. Днем будет от 12 до 17 градусов тепла.

На юге страны сегодня днем в Херсонской и Запорожской областях дождь, в Одесской и Николаевской областях небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 15-21 градуса.

В Крыму днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 7-12 теплых градусов. Днем потеплеет до 15-20 градуса.