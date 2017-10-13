21:24 13.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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С начала 2017 года в суд направлено 500 дел о коррупции

Главное следственное управление украинской Генпрокуратуры, а также региональные прокуратуры с начала 2017 г. уже направили в суды 494 уголовных производства о коррупции.

С начала 2017 года в суд направлено 500 дел о коррупции

Так, были направлены в суды дела о коррупционных правонарушениях. Такие данные содержатся в сообщении пресс-службы ГПУ. Согласно сообщению – за девять месяцев следователи из Главного управления, а также из региональных прокуратур вели досудебное расследование по 18400 производствам, из которых направлено в суды уже 1187 обвинительных актов, а также 494 про коррупционные правонарушения.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине скоро начнут функционировать региональные отделы борьбы с коррупцией.


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