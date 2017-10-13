Киевский суд избрал меру пресечения Гулевичу

Суд определил ему круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет. Обвиняемый также должен прибывать к прокурору, следователю или в суд при первой необходимости и сдать все паспорта.

В свою очередь народный депутат Украины Татьяна Чорновол, которая пришла в суд, готова была подозреваемого в коррупции Гулевича на поруки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Соломенский районный суд избрал заместителю министра обороны Украины Игорю Павловскому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на два месяца. Павловский будет отбывать домашний арест по месту прописки в Житомире, он также обязан носить электронный браслет.