17:20 12.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Николаеве 13 октября стартует сезон отопления

Исполком Николаевского горсовета уже принял решение относительно начала очередного отопительного периода. 

В Николаеве 13 октября стартует сезон отопления

Для объектов культурной и социальной сферы в Николаеве вскоре стартует сезон отопления – 13 октября. Это будет сделано согласно принятому решению всеми членами исполкома. Таким образом – теплоснабжающие предприятия н.п. Николаев уже получили разрешение и поручение - обеспечить запуск тепла с 13-го октября на объекты культурной, а также социальной сферы (детсады, а также школы, больницы) – согласно сделанным заявлениям данных учреждений - в пределах лимитов.

Как сообщал УРА-Информ, сезон отопления в н.п. Кропивницкий стартует 17-го октября.


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