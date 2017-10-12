11:32 12.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве полиция ликвидировала подпольный цех по производству алкоголя - ФОТО

Полиция пресекли деятельность подпольного цеха, в котором в промышленных масштабах производили фальсифицированный алкоголь в городе Киеве.

В Киеве полиция ликвидировала подпольный цех по производству алкоголя - ФОТО

Фальсификат изготавливали в антисанитарных условиях путем смешивания спирта с водой с применением оборудования, которое обеспечивает массовое производство в промышленных масштабах. Как сообщил заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан, все помещения, а также офисы и склады были замаскированы.

Продукт, который там изготовляли, продавали по всей стране, включая районы проведения антитеррористической операции. Правоохранители провели обыски и изъяли около 15 тонн сырья, незаконно изготовленного алкогольного фальсификата, оборудование, которое обеспечивало массовое производство, и автомобиль, использовавшийся для транспортировки изготовленного.

Общая стоимость изъятого составляет около 3,2 миллиона гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в октябре сотрудники СБУ блокировали деятельность межрегиональной банды, занимавшейся реализацией контрафактного алкоголя.


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