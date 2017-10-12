Адвокат так и не смог встретиться с Януковичем в Ростове-на-Дону

Он ехал туда, чтобы встретится со своим подзащитным, однако так и не увиделся с ним. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь сына Януковича Юрий Кирасир.

По его словам, охрана действительно подтвердила, что к ним приходил молодой человек, представившийся адвокатом Максимом Герасько. Встречи с Януковичем у него не было.

Сам же Янукович, в комментарии для российских СМИ заявил, что "пока со стороны обвинения и суда не будут прекращены нарушения его прав в судебном процессе, он не намерен ни с кем встречаться в этом деле".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 октября Оболонский райсуд перенес на 19 октября заседание по этому делу в связи с тем, что Герасько вернется из командировки в РФ только 13 октября.