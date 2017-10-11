В Калифорнии из-за пожаров ввели режим стихийного бедствия

Декларация будет действовать в районах, пострадавших от пожаров. Как сообщает пресс-служба Белого дома, документ позволяет федеральному правительству предоставить финансирование государственным и местным правительствам для борьбы с пожарами и ликвидации последствий стихии в округах Бьютт, Лейк, Мендосино, Напа, Невада, Сонома и Юба.

Напомним, по последним данным количество погибших в результате масштабных пожаров в Калифорнии увеличилась до 15 человек.

Как сообщал УРА-Информ, в США в штате Калифорния загорелись четыре масштабные лесные пожары. Однако округ не имеет достаточных ресурсов, чтобы их потушить.