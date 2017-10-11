12:26 11.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Укрзализныця" хочет разделить пассажирские поезда на три ценовых категории

"Укрзализныця" хочет разделить пассажирские перевозки дальнего следования на три ценовые категории: комфорт, стандарт и эконом. Соответствующие сведения размещены на сайте ведомства.

Планируется, что поезда комфорт-сегмента будут формироваться исключительно с использованием новейшего подвижного состава, но на них будет действовать экономически обоснованный тариф.

Кроме того, появятся поезда средней ценовой политики и социальной политики, расходы на которые перевозчику должны возмещаться из госбюджета.

В "Укрзализныци" считают, что такая сегментация позволит населению сознательно подходить к выбору поезда, в котором они будут путешествовать.

Также предоставит возможность каждому пассажиру получить такой уровень услуг, который соответствует категории поезда.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", публичное акционерное общество "Укрзализныця" на День украинской армии запустит дополнительный состав. Состав под № 197/198 будет курсировать в направлении Киев-Ковель вплоть до 16 октября.


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