12:49 11.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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От пожаров каждый год гибнет около трех тысяч украинцев – ГСЧС

При этом экономика нашей страны теряет примерно пять миллиардов гривен.

От пожаров каждый год гибнет около трех тысяч украинцев – ГСЧС

По итогам ЧС и пожаров в Украине каждый год погибает примерно три тысячи человек, а экономика теряет пять миллиардов гривен. Такие данные распространил в своем заявлении Н. Чечеткин – глава Госслужбы чрезвычайных ситуаций страны.

Согласно его словам – от поражающих факторов и от пожаров гибнет три тысячи украинцев каждый год. Также уничтожается 19 тысяч гектаров степных, с/х насаждений, лесов - отметил Чечеткин. В Украине каждый год возникает 80 тысяч возгораний в производстве, а также в быту и экосистемах.

Как сообщал УРА-Информ, пожар вновь произошел на свалке в Грибовичах.


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