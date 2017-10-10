НБУ обнаружил 101 нелегальный обменник валюты

По информации регулятора, в январе-сентябре Нацбанк осуществил 770 проверок пунктов по обмену валюты. В пресс-службе уточнили, что проверки проводились в Киеве и во всех областях Украины.

Во время проведения проверок легальных пунктов по обмену валют Национальным банком выявлено 101 пункт обмена валют, которые работали нелегально.

В частности в Киеве, в Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Тернопольской, Харьковской и Черновицкой областях.

Как сообщили в НБУ, сегодня в Украине зарегистрировано 3537 пунктов обмена валюты.

В Нацбанке напомнили, что регулярные проверки обменников регулятор начал с сентября 2016 года. В прошлом году НБУ осуществил 362 проверки пунктов по обмену валюты в 14 регионах Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в скором времени внесет в парламент кандидатуру на должность главы Национального банка Украины.