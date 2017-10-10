21:54 10.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100175955:Polishuk

На свалке в Грибовичах снова произошел пожар

На полигоне твердых бытовых отходов в селе Грибовичи Жовковского района Львовской области во вторник, 10 октября, произошел пожар.

На свалке в Грибовичах снова произошел пожар

Около полудня тут загорелся мусор. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, сегодня на территорию свалки "Збиранка" направили пожрано-спасательные подразделения.

Спасатели работали над пожаром и уже к двум часам дня огонь был локализирован, - пояснили в ГосЧС, добавив, что возгорания удалось полностью ликвидировать к трем часам дня. В результате пожара огнем уничтожен мусор на площади 50 квадратных метров, - пояснили в ведомстве.

В свою очередь в пресс-служба Львовской городской рады уточнила, что при возгорании сработал термограф. Причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.

Напомним,к ак сообщал УРА-Информ, Львов просит у ЕБРР 35 миллионов евро кредита на рекультивацию свалки в Грибовичах.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив