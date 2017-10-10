На свалке в Грибовичах снова произошел пожар

Около полудня тут загорелся мусор. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, сегодня на территорию свалки "Збиранка" направили пожрано-спасательные подразделения.

Спасатели работали над пожаром и уже к двум часам дня огонь был локализирован, - пояснили в ГосЧС, добавив, что возгорания удалось полностью ликвидировать к трем часам дня. В результате пожара огнем уничтожен мусор на площади 50 квадратных метров, - пояснили в ведомстве.

В свою очередь в пресс-служба Львовской городской рады уточнила, что при возгорании сработал термограф. Причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливаются.

Напомним,к ак сообщал УРА-Информ, Львов просит у ЕБРР 35 миллионов евро кредита на рекультивацию свалки в Грибовичах.