В России арестовали украинских пограничников

Задержанных на прошлой неделе в Сумской области украинских пограничников российский суд арестовали на два месяца.
Представительская встреча, во время которой российская сторона должна была передать украинцев, была фактически сорвана. На нее пришел один российский пограничник, заявив, что не уполномочен отвечать на вопросы, и вручил российскую версию протокола о встрече.
Об этом в понедельник, 9 октября, на своей странице в Facebook сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян. По его словам, уже стали известны обстоятельства задержания двух офицеров российскими пограничниками.
Во-первых, в России уже состоялся суд. При этом рассмотрение происходило по двум статьям - незаконное пересечения границы и злостное неповиновения сотрудникам правоохранительного органа, - поясн ил он, добавив, что все это наталкивают на мысль, что наши военнослужащие были захвачены силой, а тот факт, что к ним несколько дней назад не пустили украинского консула лишь это подтверждает.
В Госпогрансулжбу также отметили, что во время осмотра линии границы, в предполагаемом месте встречи украинских пограничников были обнаружены следы местоположения двух групп, которые, вероятно, и захватили украинских офицеров.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Российская Федерация официально подтвердила, что они задержали двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины на границе с Сумской областью. Тогда российская сторона согласилась на встречу по поводу судьбы задержанных украинских пограничников 9 октября.