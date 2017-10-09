У жителя Чернигова изъяли боеприпасы

Так, в Чернигове недавно местная полиция изъяла у жителя большой арсенал боеприпасов. Такие данные распространила пресс-служба областной полиции.

Недавно поступили данные о том, что гражданин по месту собственного жительства незаконно хранит боеприпасы. В процессе расследования производства оперативники местного отдела полиции, а также оперативники из облаппарата при поддержке КОРД и СБУ в области на основании судебного постановления провели обыск. В итоге в помещении дома местного жителя и хозяйственных пристройках выявлено два корпуса гранат с запалом и 250 патронов.

Как сообщал УРА-Информ, арсенал боеприпасов был обнаружен на Львовщине.