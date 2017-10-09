16:49 09.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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У жителя Чернигова изъяли боеприпасы

По факту выявления боеприпасов Чернигове открыто уголовное производство.

У жителя Чернигова изъяли боеприпасы

Так, в Чернигове недавно местная полиция изъяла у жителя большой арсенал боеприпасов. Такие данные распространила пресс-служба областной полиции.

Недавно поступили данные о том, что гражданин по месту собственного жительства незаконно хранит боеприпасы. В процессе расследования производства оперативники местного отдела полиции, а также оперативники из облаппарата при поддержке КОРД и СБУ в области на основании судебного постановления провели обыск. В итоге в помещении дома местного жителя и хозяйственных пристройках выявлено два корпуса гранат с запалом и 250 патронов.

Как сообщал УРА-Информ, арсенал боеприпасов был обнаружен на Львовщине.


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