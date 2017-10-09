11:24 09.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Российские спецслужбы пытались завербовать жителя Черниговской области

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили попытку вербовки спецслужбами России жителя Черниговской области. Об этом сообщает  пресс-служба СБУ.

Российские спецслужбы пытались завербовать жителя Черниговской области

Правоохранители установили, что украинец нелегально работал в России и попал в поле зрения спецслужб РФ, которые заставили мужчину согласиться на сотрудничество.

Представители ФСБ заставили работника вернуться в Украину и собрать информацию о количестве личного состава и техники украинских военных подразделений в приграничных с Россией районах.

Угрожая мужчине уголовным преследованием за нелегальное трудоустройство. Он также должен был предоставить сведения о средствах защиты государственной границы Украины, размещении военных объектов и конфиденциальных данных сотрудников украинских правоохранительных органов.

После выполнения задания он должен был прибыть в РФ и передать информацию своим "кураторам".

Отмечается, что вернувшись в Украину, человек связался с сотрудниками СБУ и рассказал об обстоятельствах вербовки иностранными спецслужбами и поставленных задачах.

В СБУ отметили, что факты вербовки украинцев российскими спецслужбами становятся массовыми, и призвали украинцев воздержаться от визитов в Россию.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинское государство готовит ряд обвинений против России, касающиеся ее агрессии на востоке Украины и в Крыму. 


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