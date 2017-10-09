Красный Крест ограничил свою работу в Афганистане

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Согласно информации источника, Красный Крест обязан помогать и совершать благотворительность в тех странах, где это необходимо, однако подвергать опасности жизней своих сотрудников в организации не намерены.

Гуманитарная организации не намерена полностью покидать Афганистан, ограничив свое присутствие в таких районах как Мазари-Шарифе и Кундузе, где на гуманитарную миссию регулярно совершаются нападения.

Ранее в Мазари-Шарифе застрелили психотерапевта, которая была в составе миссии Красного Креста.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на оккупированный Донбасс приехали семь грузовиков с гуманитарной помощью от Красного Креста.