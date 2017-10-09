ГПУ готовит ряд оперативных действий по нелегальной добычи янтаря

По его совам, в активной фазе находится проверка законности предоставленных лицензий всем фирмам, которые хотят заниматься добычей янтаря. Также генпрокурор Украины подчеркнул, что уже ряд лицензий были отменены в Житомирской области.

"Сейчас проверяем все лицензии Житомирской, Ровенской, Волынской областей и если у них есть признаки нарушения закона, мы обращаемся в суд в порядке представительства интересов государства", - сообщил генпрокурор.

По этому поводу прокуратура уже обратилась в суд об аннулировании лицензии на добычу солнечного камня коммунального предприятия, которое создал Волынский облсовет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Житомирской области задержали группу копателей янтаря.