15:19 09.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГПУ готовит ряд оперативных действий по нелегальной добычи янтаря

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что вместе со своей командой подготовили ряд оперативных действий по нелегальной добычи янтаря. Соответствующие заявление Луценко сообщил во время брифинга.

ГПУ готовит ряд оперативных действий по нелегальной добычи янтаря

По его совам, в активной фазе находится проверка законности предоставленных лицензий всем фирмам, которые хотят заниматься добычей янтаря. Также генпрокурор Украины подчеркнул, что уже ряд лицензий были отменены в Житомирской области. 

"Сейчас проверяем все лицензии Житомирской, Ровенской, Волынской областей и если у них есть признаки нарушения закона, мы обращаемся в суд в порядке представительства интересов государства", - сообщил генпрокурор.

По этому поводу прокуратура уже обратилась в суд об аннулировании лицензии на добычу солнечного камня коммунального предприятия, которое создал Волынский облсовет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Житомирской области задержали группу копателей янтаря. 


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