Американский экономист стал обладателем Нобелевской премии

Согласно опубликованной информации, ученый получил награду в один млн евро за вклад в исследование поведенческой экономики.

Данная экономическая отрасль занимается изучением вопроса влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на утверждение определенных решений отдельными предпринимателями и из последствия на поведение рынка.

Ученый уверен, что зачастую решение руководства нескольких больших корпораций заметно влияет на такие экономические показатели типа - спрос-предложение, экспорт-импорт.

Ранее Нобелевскую премию мира получило Международное движение по запрету ядерного оружия. Награду Нобеля по литературе получил Кадзио Исигуро.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена ученым Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу.