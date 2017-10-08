Центр Киева перекрыли из-за международного марафона

Мероприятие началось сегодня в восем утра и продлится до пяти вечера.

В этом году в Киевском международном марафоне запланировано собрать более 10 000 любителей бега из 55 стран мира.

В связи с этим ограничено движение на улице Крещатик ,от улицы Михайловской до улицы Прорезной, до десяти вечера.

Кроме того будет ограничено движение транспорта по маршруту марафона в соответствии с часовым графиком.

Согласованным с управлением патрульной полиции в городе Киеве, а именно:

Европейская площадь и улица Михаила Грушевского - с 08:30 до 15:00;

Петровская аллея и Парковая дорога - с 08:00 до 11:50 и с 13:40 до 14:20;

Аллея Героев Крут - с 08:00 до 10:30;

Улица Лаврская, улица Запечерный, мост Патона, проспект Воссоединения - с 08:30 до 11:00;

Бульвар Дружбы народов - с 08:30 до 11:30;

Лыбидская площадь - с 09:30 до 11:30;

Улица Большая Васильковская - с 09:30 до 15:00;

Владимирский спуск - с 09:30 до 13:00;

Улица Петра Сагайдачного, Контрактовая площадь, улица Константиновская, улица Притисско-Никольская, улица Хорива, улица Верхний Вал, улица Нижний Вал, улица Почайнинская, улица Введенская улица Волошская, улица Оболонская, улица Межигорская - с 9:50 до 13:00;

Улица Глубочицкая, улица Вячеслава Черновола - с 9:50 до 13:40;

Улица Златоустовская, улица Павловская, улица Владимира Винниченко, улица Обсерваторная, улица Сечевых Стрельцов - с 10:10 до 13:40;

Львовская площадь, улица Большая Житомирская, улица Владимирская, улица Десятинная, Михайловская площадь, у у Михайловского Златоверхого монастыря, улица Трехсвятительская, Владимирский проезд, Софийская площадь - с 10:10 до 14:00;

бульвар Тараса Шевченко, площадь Победы, проспект Победы - с 10:20 до 14:40;

улица Саксаганского - с 10:20 до 14:50;

улица Жилянская - с 09:30 до 15:00.

Изменения будут внесены и в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, маршрут которых проходит по улицам, где будет проходить марафон.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Луцке во время традиционного для города марафона на 21 км умер участник. На проспекте Воли, в центре Луцка, почувствовал нездоровье один из бегунов. Мужчина присел на землю, а через несколько мгновений потерял сознание.